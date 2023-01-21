 

Ирена Понарошку открыла для себя Катар

21.01.2023, 14:40, Разное
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Катар — это и в самом деле идеальное направление для перезагрузки. Большой выбор курортов со спа-комплексами и уникальными программами, нетронутые пляжи и завораживающие песчаные барханы, закаты в пустыне и радушное катарское гостеприимство – Qatar Tourism делится 3 местами в пустыне для отдыха душой и телом. 

 

 

Первый в своем роде курорт, расположенный на территории природного заповедника внутреннего моря, The Outpost Al Barari представляет собой оазис спокойствия, где можно отдохнуть ментально и физически. Каждая из 21 вилл дает уникальный опыт близости с природой в сочетании с катарским роскошеством и гостеприимством. Гостям предлагают начать день с йоги в пустыне, открыть для себя местную флору и фауну в пеших экскурсиях с гидом, насладиться блюдами из сезонных продуктов в интерпретации шеф-повара и подняться на высоту 50 метров над землей на воздушном шаре, чтобы запечатлеть захватывающие виды на песчаные дюны.

The Outpost Al Barari с высоты птичьего полетаИрена Понарошку 

 

Первый в мире Центр Традиционной арабской-исламской медицины – курорт Zulal Wellness Resort by ChivaSom задает новые стандарты качества жизни и отношения к здоровью. Сочетание многолетнего опыта работы компании Chiva-Som в оздоровительной и гостиничной индустрии, культурного наследия Катара и традиций арабско-исламской медицины позволяет предлагать велнес-продукт, аналогов которому действительно нет. Курорт разделен на две части: Zulal Discovery представляет собой 120 номеров и люксов и предназначена для отдыха всей семьей с детьми любого возраста; Zulal Serenity – 60 номеров и люксов, доступных только для взрослых. Подход курорта к здоровью строится на шести принципах: фитнес, психотерапия, спа, комплексное оздоровление, эстетическая красота и питание. Для каждого гостя разрабатывается индивидуальная программа здоровой жизни, которая рекомендована к использованию и после посещения курорта.

Зона Serenity в Zulal Wellness ResortШиродара в спа-центре Zulal Wellness Resort

 

Курорт Regency Sealine Camp, расположившийся прямо на берегу внутреннего моря Хор-аль-Адаид, представляет собой слияние арабской эстетики с высоким комфортом. Изысканный оазис из 47 элегантно обставленных палаток, номеров и люксов, оснащенных всеми необходимыми удобствами, представляет собой исключительную зону для отдыха посреди пустыни. Regency Sealine Camp работает в соответствии с принципами устойчивого развития, сводя к минимуму воздействие на местные экосистемы. Здесь гостям предлагают полетать на параплане над пустыней, чтобы в полной мере оценить виды с воздуха.

Regency Sealine CampИрена Понарошку гоняет по пустыне на квадроцикле


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