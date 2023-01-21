В Украине погиб бывший американский морпех

Экс-военнослужащий морской пехоты США Дэниел Свифт несколько дней назад погиб на Украине, пишет Time. Сообщается, что Свифт поехал на Украину добровольцем: до этого он в составе спецназа морской пехоты принимал участие в иракской и афганской кампаниях.



AP

На этой неделе на Украине погиб бывший морской пехотинец армии США Дэниел Свифт, сражавшийся на стороне ВСУ, пишет Time. Сообщается, что Свифт скончался 18 января от полученных в бою ранений.

Как пишет издание, Свифт был оператором первого класса сил специального назначения ВМС. Решение отправиться на Украину было его личным: кроме того, с 2019 года Свифт считался дезертиром. Time сообщает, что Свифт поступил на службу в спецназ морской пехоты с 2005 года. Эти подразделения выполняют опасные и секретные миссии по всему миру: сам Свифт имеет награды за участие в иракской и афганской кампаниях.

Time напоминает, что с момента начала спецоперации РФ на Украине администрация Джо Байдена подчеркнула, что войска США не будут участвовать в конфликте. Кроме того, в администрации призвали американцев не ехать добровольцами на Украину. Несмотря на это в ряды ВСУ записались тысячи добровольцев из множества стран мира.

В минувшую пятницу Госдеп США признал факт гибели американского гражданина на территории Украины, однако не стал раскрывать его имени. В Госдепе отметили, что находятся в контакте с семьёй погибшего, оказывая ей всю возможную помощь.