Франция намерена значительно расширить систему видеонаблюдения к Олимпийским играм 2024 года в Париже

Власти Франции намерены существенно расширить систему видеонаблюдения в Париже к началу Олимпийских игр 2024 года, пишет Politico. Службы безопасности просят установить технологию умных камер с алгоритмами распознания лиц до 2025 года. Тем не менее критики инициативы правительства утверждают, что такие меры не будут носить временный характер, зато могут ограничить неприкосновенность частной жизни граждан.



AP

Франция стремится значительно расширить свой арсенал средств и инструментов видеонаблюдения для обеспечения безопасности миллионов туристов, приезд которых ожидается в Париже на летние Олимпийские игры 2024 года. В планах властей — установка обширных систем камер реального времени, поддерживаемых алгоритмом для выявления подозрительного поведения при помощи технологии распознания лиц, для чего предлагается ввести новый закон, пишет Politico.

Ставки высоки, поскольку правительство хочет избежать «провалов», подобных тем, которые подорвали его репутацию во время финала Лиги чемпионов прошлым летом, а травма после парижских терактов 2015 года в стране всё ещё ощущается, подчёркивает издание. Однако планы властей уже вызывают бурю негодования среди борцов за конфиденциальность. «Олимпийские игры используются как предлог для принятия мер, которых индустрия [технологий безопасности] давно ждала», — заявил Бастьен Ле Керрек из неправительственной организации La Quadrature du Net, занимающейся цифровыми правами, который возглавляет кампанию против алгоритмического видеонаблюдения.

Французское правительство уже отказалось от внедрения системы распознавания лиц после того, как законодатели из партии большинства президента Эммануэля Макрона выразили свою обеспокоенность. Кроме того, орган по защите цифровых данных страны и высший административный суд вынудили ввести дополнительные меры по защите конфиденциальности. На сегодняшний день закон разрешает «экспериментировать» с системами наблюдения, и предполагается, что испытания закончатся в июне 2025 года — через 10 месяцев после завершения спортивных соревнований, пишет Politico. Тем не менее критики опасаются, что в долгосрочной перспективе такой закон приведёт к нежелательной слежке, пишет Politico.

Одним из ключевых вопросов является дальнейшая судьба устройств на базе искусственного интеллекта после окончания Олимпийских игр, тем более что в тексте закона упоминаются не только спортивные мероприятия, но и «праздничные» и «культурные» собрания. Эксперт убеждён, что принятые в прошлом меры по безопасности, изначально задуманные как временные, — например, в условиях чрезвычайного положения, последовавшего за терактами 2015 года, — в конечном итоге станут постоянными.

Страны, в которых проходят крупные мероприятия, находятся в «чрезвычайных обстоятельствах и цейтноте», что часто означает развёртывание систем, которые в противном случае «стали бы предметом гораздо более серьёзных дискуссий». Показательным примером может послужить компания IBM, которая помогла Рио-де-Жанейро установить «диспетчерскую» в преддверии Олимпийских игр 2016 года, и эта технология работает по сей день, подчёркивает Politico. Для Олимпийских игр 2024 года у Франции уже есть камеры, но ей нужно будет купить программное обеспечение для анализа отснятого материала, сообщил представитель Министерства внутренних дел журналистам газеты.

Депутат от центристской партии «Модем» Филипп Латомбе заявил, что такие французские компании, как Atos, Idemia, XXII и Datakalab, смогут предоставить такие технологии. Политик также является сопредседателем миссии по установлению фактов при помощи видеонаблюдения в общественных местах. После того как сенат проголосует за закон, разрешающий «эксперименты» с системами наблюдения, закон будет передан в Национальное собрание, и ожидается, что парламентарии в обеих палатах поборются за баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Латомбе предупредил, что время уже истекает, поскольку алгоритмы нужно будет обучать на данных, собранных в течение нескольких месяцев до начала Олимпийских игр, завершает Politico.