Дети — наше прошлое

Все должно быть в школе едино: и форма, и мысли, и ценности, и даже игры. Последние сводки с образовательного фронта.

Страсти вокруг «Разговоров о важном» понемногу утихли, школьная жизнь почти вернулась в свою колею. Действительно ли школа живет по-прежнему? Что происходит в сегодняшнем образовании?

Введение единомыслия. Если внимательно читать новости Министерства просвещения, сразу заметно, что продолжается работа по унификации российских школ. Это называется «созданием единого образовательного пространства». Один из любимых проектов чиновников в этой области — «школы Министерства просвещения», разработал его Институт управления образования РАО. С идеей переподчинить все школы страны напрямую Министерству просвещения уже давно выступают столоначальники разного уровня: сейчас школы в основном подчиняются городским, районным, региональным властям. А в регионах — свои министерства и департаменты образования, свои идеи, свои проекты. Этого никак нельзя допустить: этак мы никакого единомыслия в РФ не добьемся.

Но пока данный проект не воплощен на законодательном уровне, Минпрос решил объединять школы на добровольной основе: уже четверть школ страны вступила в его проект «Школы Министерства просвещения», цель которого — опять-таки «создание единого образовательного пространства».

В понятие «единого пространства» входят: единые образовательные стандарты (причем и в области обучения, и в области воспитания, о чем далее), «цензы способов, контроля, аттестации общеобразовательных учреждений» и единые методы управления. Создатели этого гомункулуса опираются на «традиционную систему обучения» и ставят перед собой цель воспитания «нравственных ценностей, гражданина, патриота нашей страны». А воспитанный житель должен «уметь противостоять античеловеческим ценностям».

Подход к воспитанию — тоже единый: единая программа воспитания, единый календарный план, единые подходы к работе с родительским сообществом, да еще детские молодежные и общественные объединения — вот хоть РДШ, хоть «Юнармия».

Опять же, вот недавно «Движение первых» возникло — и в школах массово создаются его первичные ячейки, о чем недавно радостно сказала пресс-служба Минпроса.

Конечно, проект ставит и чисто образовательные задачи. Правда, там, где речь заходит о качестве образования, основные приоритеты выглядят так: «единые примерные рабочие программы, единое календарно-тематическое планирование; единые подходы к составлению расписания уроков; объективная внутришкольная система оценивания (…); единые рекомендации по контрольным работам и домашним заданиям; единая линейка учебников».

Есть и такие цели, как профориентационная работа, горячее питание, доступная среда, хороший психологический климат. Но как только речь заходит о работе учителей — сразу «единый реестр» и «единое штатное расписание».

Кстати, «Школа Минпроса» — это, как сообщают разработчики проекта, «эталонная модель школы будущего».

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Воспитание вообще и в особенности патриотическое воспитание остается главным вопросом повестки дня. Именно об этом — большинство январских новостей в области образования:

в Череповце пройдет Первый всероссийский съезд советников директоров школ по воспитанию (то есть школьных политруков).

Россия и Беларусь собираются в 2023 году проводить совместные воспитательно-патриотические мероприятия: министр просвещения Сергей Кравцов подписал об этом соглашение со своим коллегой Андреем Иванцовым. Главной задачей сотрудничества Кравцов назвал «развитие взаимодействия по таким направлениям, как воспитательная работа, совершенствование системы обучения, проведение патриотических мероприятий, кадетское образование».

Спорт тоже становится патриотичным. В школах страны вводится физкультурный модуль «лапта». О внедрении городков, бабок и бирюлек речи пока нет, но простор для инициативы огромный.

Модуль начальной военной подготовки в рамках ОБЖ тем временем уже практически готов к внедрению, и министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что преподавать его могут военные, принимавшие участие в СВО, но «пройдя определенную переподготовку» (); ждем массового прихода в школу кадров без педагогического образования, зато с посттравматическим стрессовым расстройством. Это, разумеется, сделает детей стойкими, мужественными и выносливыми.

Ели речь заходит о воспитании, власти никак не могут оставить в покое школьный курс литературы, которая сейчас кажется взрослым главным инструментом взращивания в детях духа военного патриотизма.

19 января создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть в школьную программу произведения советских писателей . Он назвал целый список, бо́льшая часть из которого — произведения о Великой Отечественной войне: это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», роман Юрия Бондарева «Горячий снег», роман Сергея Смирнова «Брестская крепость», рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Кроме того, были упомянуты «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Донские рассказы» Михаила Шолохова. По мнению Исакова, изучение этих текстов должно быть не факультативным, а основополагающим. Владимир Путин инициативу полностью поддержал и пообещал поговорить с министром просвещения «по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений».

Разумеется, как это недавно было с «Молодой гвардией», Минпрос откликнется на запросы «народа». Реалистичность этих планов, выполнимость программы по литературе в 11-м классе при трех уроках в неделю, способность детей прочитать за год десяток объемистых романов, понять и обсудить прочитанное мало кого волнует. То, что в программе уже есть те же «Донские рассказы», тоже неважно. Главная задача — окружить ребенка атмосферой войны, чтобы пробудить в нем ощущение необходимости ежедневного подвига. Пусть война будет везде: на классных часах, на «Разговорах о важном», на общешкольных мероприятиях, в кино, на уроках истории и литературы.

В общем,

у нынешних детей уже есть почти все, что было в нашем детстве: подъем флага, гимн по утрам, всенародная пионерия, политинформации раз в неделю, постоянное «патриотическое воспитание», НВП… Где-то не за горами пионеры-герои и горны с барабанами.

Даже лапта у них есть, у нас такого не было. Чего еще не хватает для полного погружения современных детей в прошлое?

Пожалуй, постоянной, последовательной, упорной борьбы за мир.

Впрочем, можно кое-что и добавить из нашего детства. Вот мы, например, читали роман Горького «Мать». Замечательная вещь, остросовременная. Особенно ее финал, где полицейские бьют мать политзаключенного, а она бросает в толпу листовки с его речью: «Вчера судили политических, там был мой сын — Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде… За что судили сына моего и всех, кто с ним, — вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта… никто не может спорить с нею, никто!»

Перечитывали бы они уж там классику, что ли…

Марина Виноградская, специально для «НО»

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