 

Умерла звезда фильма “Дело было в Пенькове” Майя Менглет

21.01.2023, 13:55, Разное
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Звезда фильма “Дело было в Пенькове” Майя Менглет скончалась 19 января. Она умерла в Мельбурне, где жила с семьей уже много лет. Причины смерти актрисы пока не известны, но последние часы она провела в окружении близких.

За творческую жизнь Менглет сыграла в 18 картинах. На международных кинофестивалях красавицу-актрису называли “русская Софи Лорен”.


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