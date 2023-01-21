Умерла звезда фильма “Дело было в Пенькове” Майя Менглет

Звезда фильма “Дело было в Пенькове” Майя Менглет скончалась 19 января. Она умерла в Мельбурне, где жила с семьей уже много лет. Причины смерти актрисы пока не известны, но последние часы она провела в окружении близких.

За творческую жизнь Менглет сыграла в 18 картинах. На международных кинофестивалях красавицу-актрису называли “русская Софи Лорен”.