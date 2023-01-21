 

Вопреки срыву сроков сдачи «СКА Арены» Беглов пообещал президенту провести на ней первый матч уже летом 2023 года

21.01.2023, 13:50, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что строительство «СКА Арена» идет «согласно графику». Также он пообещал, что летом 2023 года на площадке будет сыгран первый матч.

Однако Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь» со ссылкой на источник отмечает, что губернатор откровенно солгал президенту. В настоящее время готовность спортивного объекта оценивается в чуть более, чем 50 %, и он будет сдан не раньше декабря 2023 года. При этом «СКА Арена» должны были ввести в эксплуатацию еще в 2022 году.

«Проект, старт которому дал глава государства, превратился в долгострой. А дело о хищениях, связанных со «СКА Ареной», обещает стать рекордным с точки зрения объема разворованных средств», — пишет автор Telegram-канала.

Отметим, что первоначально на строительство «СКА Арены» было выделено 25 миллиардов рублей, а на сегодняшний день стоимость составляет уже 60 миллиардов рублей. Это значительно выше, чем стоимость аналогичных построек за рубежом.

По факту подорожания объекта в настоящее время проводит проверку ФСБ. Ряд источников предполагает, что в результате проверки могут вскрыться интересы ряда чиновников из администрации губернатора Александра Беглова. 

Напомним, что 2 января в СИЗО отправили экс-гендиректора генерального подрядчика строительства «СКА Арены» АО «Стройтрансгаз» Владимира Лавленцева.  Отмечается, что часть средств выводились за рубеж, даже после начала СВО.


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