 

Украинский министр Ткаченко объявил о «депушкинизации» страны

21.01.2023, 13:35, Новости дня
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал «депушкинизацией» процесс избавления страны от «тоталитарного прошлого».

Ткаченко сообщил, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий лишать государственных наград артистов-«предателей», передает радио Sputnik.

Памятники поэту Александру Сергеевичу Пушкину сносят в украинских городах в последние месяцы. Кроме того, в Верховную раду направлен проект закона, который позволит продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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