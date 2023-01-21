Украинский министр Ткаченко объявил о «депушкинизации» страны

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал «депушкинизацией» процесс избавления страны от «тоталитарного прошлого».

Ткаченко сообщил, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий лишать государственных наград артистов-«предателей», передает радио Sputnik.

Памятники поэту Александру Сергеевичу Пушкину сносят в украинских городах в последние месяцы. Кроме того, в Верховную раду направлен проект закона, который позволит продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина».

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