Украинский министр Ткаченко объявил о «депушкинизации» страны
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал «депушкинизацией» процесс избавления страны от «тоталитарного прошлого».
Ткаченко сообщил, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, позволяющий лишать государственных наград артистов-«предателей», передает радио Sputnik.
Памятники поэту Александру Сергеевичу Пушкину сносят в украинских городах в последние месяцы. Кроме того, в Верховную раду направлен проект закона, который позволит продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет