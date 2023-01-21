 

В Минобороны Белоруссии рассказали о деталях учений с Россией

21.01.2023, 13:35, Новости дня
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В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе российско-белорусских летно-тактических учений, опубликовав видео.

На записи экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные действия.

Как рассказал руководитель полетов Александр Федоренко, создавались условия, приближенные к боевым: необходимо было найти площадку для посадки вертолета и высадки группы. Этот элемент он назвал достаточно сложным. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что авиационные подразделения со всех аэродромов белорусских ВВС и войск ПВО продолжают выполнять задачи по предназначению.

Учения РФ и Белоруссии стартовали 16 января и продлятся до 1 февраля. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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