В Минобороны Белоруссии рассказали о деталях учений с Россией
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В Минобороны Белоруссии рассказали о ходе российско-белорусских летно-тактических учений, опубликовав видео.
На записи экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 отрабатывают поисково-спасательные действия.
Как рассказал руководитель полетов Александр Федоренко, создавались условия, приближенные к боевым: необходимо было найти площадку для посадки вертолета и высадки группы. Этот элемент он назвал достаточно сложным. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны добавили, что авиационные подразделения со всех аэродромов белорусских ВВС и войск ПВО продолжают выполнять задачи по предназначению.
Учения РФ и Белоруссии стартовали 16 января и продлятся до 1 февраля.
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