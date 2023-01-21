США анонсировали санкции против ЧВК «Вагнер»

Вашингтон намерен определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести новые санкции против нее, сообщил координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Такую квалификацию ЧВК дало американское министерство финансов в соответствии с указом Белого дома и поправками к нему, сообщил Кирби, передает ТАСС.

На основании таких квалификаций планируется ввести дополнительные санкции против нее и систем ее поддержки на нескольких континентах.

Между тем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин задал Кирби вопрос о том, может ли он сказать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». Обращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США планируют нейтрализовать ЧВК «Вагнер».

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