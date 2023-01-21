Минкульт утвердил новые требования к памятникам иностранных агентов
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Начиная с февраля 2023 года все памятники лицам, признанным иностранными агентами в РФ, которые расположены в
черте населённых пунктов, должны соответствовать новому техническому регламенту. Согласно нормативу, если памятник сделан из металла или камня, монумент или постамент содержит
изображение человека, то голова у него должна быть съемной и легко подлежащей замене.
Поскольку зачисление в
иностранные агенты происходит, в том числе для лиц, которым могут быть
установлены памятники или мемориальные доски, а преамбулу материала, созданного
иностранным агентом на памятнике, не всегда возможно разместить, выполняя
требование Минюста в части размера шрифта — замена лица (головы) является
самым быстрым способом замены таблички с инициалами у композиции из-за ее габаритов.
«Опыт уже успешно зарекомендовал себя в Москве, согласно историческим
документам, первая замена головы произошла у композиции памятника работы Зураба
Церетели, где голова Колумба была заменена Петром Первым, – комментируют нововведение в ведомстве. – В настоящий момент заказаны комплекты сменных лиц (голов) к
существующим скульптурным ансамблям для оперативной замены путём свинчивания либо отстыковки на штыре. Также мы прорабатываем технологию оперативной замены изображения полотен (картин) и исторических
статуй в музеях и иных культурных учреждениях»
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