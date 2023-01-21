Минкульт утвердил новые требования к памятникам иностранных агентов

Начиная с февраля 2023 года все памятники лицам, признанным иностранными агентами в РФ, которые расположены в

черте населённых пунктов, должны соответствовать новому техническому регламенту. Согласно нормативу, если памятник сделан из металла или камня, монумент или постамент содержит

изображение человека, то голова у него должна быть съемной и легко подлежащей замене.

Поскольку зачисление в

иностранные агенты происходит, в том числе для лиц, которым могут быть

установлены памятники или мемориальные доски, а преамбулу материала, созданного

иностранным агентом на памятнике, не всегда возможно разместить, выполняя

требование Минюста в части размера шрифта — замена лица (головы) является

самым быстрым способом замены таблички с инициалами у композиции из-за ее габаритов.

«Опыт уже успешно зарекомендовал себя в Москве, согласно историческим

документам, первая замена головы произошла у композиции памятника работы Зураба

Церетели, где голова Колумба была заменена Петром Первым, – комментируют нововведение в ведомстве. – В настоящий момент заказаны комплекты сменных лиц (голов) к

существующим скульптурным ансамблям для оперативной замены путём свинчивания либо отстыковки на штыре. Также мы прорабатываем технологию оперативной замены изображения полотен (картин) и исторических

статуй в музеях и иных культурных учреждениях»

—