Мнение: Почему зарплаты удалёнщиков в Ростове меньше, чем в Москве

Читатель прислал вопрос, который отлично иллюстрирует одну из проблем нашей экономики. Вопрос был задан на форуме, однако прямую ссылку на источник я ставить не буду, так как на том форуме уж слишком много сталинистов и «иностранцев», если вы понимаете, о ком я. Сам вопрос звучит так:

В последние два месяца несколько раз сталкиваюсь с тем, что в разных регионах удалёнщикам ставят разные зарплаты.

1. Товарищ работает программистом 1С в Казани, по их системе грейдирования он получается старший джуниор (младший специалист) или младший мидл (средний специаист), зарплата его около 70 тысяч на руки. Работает удаленно. Его коллега на аналогичной на 100% позиции, вплоть до дня приема и опыта, в Москве получает 95 тысяч на руки.

2. Двоюродный брат жены из Ростова устраивался на удаленную работу кем-то вроде руководителя проекта. Ему предложили зарплату 200 тысяч в Москве. Когда узнали, что он собирается работать удалённо из Ростова, сказали, что могут предложит только 120 тысяч.

Это лишь два последних примера. Поясните, знающие, какая разница работодателю, откуда работает сотрудник удаленно? Зачем такое ранжирование зарплат?

Что же, проведу небольшой ликбез.

Во-первых, работодатель не устанавливает уровень зарплат. Работодатель не может сказать: «давайте поставим программисту зарплату в 15 тысяч рублей, так как я скуп и не хочу платить больше». Если он так сделает, к нему придёт только неликвид рынка труда — вчерашние студенты, которые проработают три месяца, что-нибудь испортят и, получив минимальный опыт, уволятся. Также работодатель не может сказать «давайте поставим начинающему программисту заплату в 1 миллион». Если работодатель будет ставить завышенные зарплаты, он просто разорится и закроется, вот и всё.

Допустим, рыночная зарплата начинающего программиста нужного профиля — 80 тысяч рублей. Тогда именно эту сумму работодатель и вынужден брать за основу. Может быть, с прибавкой в 20%, если он хочет выбрать из нескольких кандидатов самого лучшего. Или, наоборот, на 20% меньше, если работодатель хочет сэкономить и готов закрывать глаза на существенные недостатки соискателей.

Теперь смотрим логику тех, кто нанимает программиста в Казани. Средняя зарплата удалёнщиков нужной квалификации в Казани — 70 тысяч. Следовательно, нет смысла платить казанцам больше. Средняя зарплата подобных удалёнщиков в Москве — 95 тысяч. Следовательно, нельзя платить москвичам 70 тысяч, так как на предложение в 70 тысяч москвичи откликаться не захотят.

Представьте, что программисты — это шпроты. Вы зашли в магазин «Статусный гурман», там банка шпрот стоит 200 рублей. Купили за 200 рублей. На следующий день зашли у дома в магазин «Льгота у Ашота». Там точно такая же банка шпрот стоит 120 рублей. Купили там. Пришли домой, а вам звонят из Общества защиты шпрот и предъявляют претензию: почему вы купили шпроты за 120 рублей, если в другом магазине были готовы заплатить 200? Да как будто это вы ценник рисовали! По какой цене продали, по той и купили…

Дальше в игру вступает капитализм. Россия является страной возможностей именно благодаря здоровому капитализму, поэтому тот, кто готов шевелиться, зарабатывает больше. Коронавирусный карантин породил феномен массовой удалёнки, создав тем самым перекос на рынке труда — одни и те же рабочие руки стоят по-разному в разных российских городах. На этой разнице можно заработать.

Работодатель, — вот та самая контора из примера, которой нужны программисты 1С, — может постепенно уволить москвичей и взять на их место даже не казанцев с ростовчанами, а жителей посёлков или небольших городков. Деньги прямо из воздуха — даже с поправкой на тот факт, что деловая культура в регионах существенно отличается от московской, причём отнюдь не в лучшую сторону.

Программист из Ростова, в свою очередь, может устроиться на удалёнку или в Москву, или даже в Редмонд, штат Вашингтон, США. Тем самым он получит существенную прибавку к зарплате, но физически останется в той же хрущёвке, с тем же тополем за окном.

Да, в обоих случаях придётся поднапрячься. Оторвать свою ленивую задницу от дивана, сесть на стул, начать искать, договариваться. Как пел Джонни Кэш: «строю планы, жму руки, пытаюсь доказать, что я мужчина. Это трудно, но я должен пытаться, потому что жизнь продолжается, и я тоже буду». Именно так устроен капитализм — в первую очередь зарабатывают не те, кто пьёт с начальством, а те, кто готов тяжело работать, оптимизируя сложный рыночный механизм. И это справедливо, так как в итоге выигрывает всё общество: к примеру, когда фирма получает дополнительный доход, она или пускает его на расширение, или снижает цены. Кстати, не думайте, что шевелиться нет смысла, так как дисбаланс быстро исчезнет. Как показывает опыт, большая часть предпринимателей и сотрудников охотно готова переплачивать или недополучать — лишь бы только у них была возможность расслабиться и лениво плыть по накатанной.

В общем, с точки зрения капиталиста жалобы на зарплатную разницу между регионами звучат смешно. Это как жаловаться, что грибы на рынке стоят по 500 рублей за килограмм. Не нравится цена на рынке — бери корзинку и иди в лес, там бесплатно растут.