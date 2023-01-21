У нас замена! – Жерар Пике проводит время с Ириной Шейк на фоне обостряющегося конфликта с Шакирой

Планы расстаться по-хорошему, о которых Шакира и Жерар Пике заявляли прошлым летом, оказались провальными. Певица не смогла простить бывшему измены (а потом еще и публичных выходов с любовницей, которая как две капли воды похожа на нее саму в молодости) и теперь припоминает Пике “все хорошее” в песнях, которых тут же становятся хитами. А заодно кошмарит бывшую свекровь, живущую по соседству, — в сторону ее владений теперь смотрит ростовая кукла ведьмы, которую Шакира выставила у себя на балконе.

Только вот пассажи колумбийки, похоже, Пике совсем не задевают. Ко всему происходящему футболист относится с иронией, а вместо публичного покаяния наслаждается жизнью свободного от каких-либо семейных обязательств человека. У примеру, в минувший четверг, Жерара видели на матче NBA в Париже, куда он неожиданно пришел в гордом одиночестве. В последнее время на спортивных мероприятиях ему всегда составляла компанию его новая возлюбленная 23-летняя Клара Чиа Марта.

Впрочем, грустить от отсутствия женского внимания ему не пришлось — среди болельщиков, наблюдавшей за тем, как “Буллз” победили “Пистонс” со счетом 126–108, оказалась российская супермодель Ирина Шейк, которая в этот раз выглядела особенно обворожительно в черном свитере с высоким воротом и брюках, расклешенных книзу, подчеркивающих ее точеную фигуру. По словам очевидцев, парочка быстро нашла общий язык, а после они с удовольствиям вместе позировали фотографам.

Назло Шакире, – считаю поклонники.