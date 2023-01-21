Тенденции стрижек пикси на 2023 год: десять модных причесок, которые подходят для абсолютно любого типа волос

Тем, кто предпочел короткую стрижку, очень сложно отказаться от данной концепции и в будущем. Это оправдано, поскольку короткие прически смотрятся стильно и элегантно, к тому же они максимально практичные. Рассмотрим варианты прически пикси, которая соответствует всем требованиям представительниц прекрасного пола, предпочитающих красоту и привлекательность.

Классическая (на главном фото)

Этот вариант является наиболее подходящим для обладательниц прямых волос. Вы можете носить прямую ровную челку или боковой пробор. Густота волос не имеет значения, поскольку концепция не предусматривает большого объема. Прическа смотрится стильно и нарядно, хотя может выступать в качестве повседневной и деловой.

Очень короткая

Если вы предпочитаете очень короткие стрижки, укороченная пикси однозначно придется вам по вкусу. Она также подходит обладательницам тонких волос, поскольку замечательно смотрится без дополнительного объема. Выбирайте цвет по своему усмотрению, прическа выглядит потрясающе при любом тоне.

С андеркатом

Очень креативная прическа, которая подходит смелым представительницам прекрасного пола. Вы можете сочетать выбритые виски или боковые зоны целиком с относительно длинной челкой, такой контраст смотрится очень эффектно.

С “детской” челкой

Отличный вариант для обладательниц густых и трудно укладывающихся волос. Короткая челка будет смотреться просто замечательно благодаря оригинальной технике стрижки. У вас не будет проблем с укладкой, форма прически сохранится надолго.

Миди-пикси

Концепция предполагает не очень короткие, но и не совсем длинные волосы. В формате пикси эта модель прически является средней по длине. Отличное предложение для обладательниц тонких волос. Челку при желании можно сделать подлиннее и зачесать набок, чтобы пряди не падали на лицо.

В двух фактурах

Речь идет о концепции двойной длины. Сверху на макушке волосы более длинные, по бокам – укороченные, но удлинение на макушке может продолжаться на затылочной зоне. Отличный вариант для обладательниц тонких волос, также такую прическу можно выбрать тем, у кого густые волосы.

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Универсальная

Прическа, которая подходит обладательницам не очень густых и не очень тонких, не совсем вьющихся, но и не прямых волос. То есть, если ваши локоны слегка завиваются, этот вариант для вас. Концепция соответствует пикси: волосы чуть длиннее сверху и короче на боковых и затылочной зоне.

Пикси-“кефаль”

Относительно длинные волосы на затылочной зоне позволяют сравнить эту прическу с “кефалью”. В формате пикси именно такой она и есть, и в этом ее преимущество. Если вы не готовы остановить свой выбор на очень короткой длине, предпочтите данную модель прически. Она смотрится великолепно как на прямых, так и на вьющихся волосах.

С макси-челкой

Отличный выбор для дам с густыми волосами. Оставьте челку длинной, сделайте ее многослойной, а волосы на затылке и по бокам – покороче. Место пробора выбирается по вашему смотрению, в любом случае прическа будет смотреться великолепно.

С волнами

Если вы любите прическу «голливудские волны», но предпочитаете короткую длину, для вас есть замечательная новость. Пикси в этом варианте смотрится очень даже привлекательно, поэтому можете выбирать его.