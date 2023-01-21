Эклектичный стиль сканди-шик: как носить цветную куртку и миксовать ее с другой одеждой

Обычно пуховик рассматривают как вещь практичную, поэтому часто отдают предпочтение черным моделям. Но почему бы не сделать ставку на более веселый стиль, например, такой как сканди-шик, который хорошо уживается с самыми разными образами?

Как носить и с чем сочетать

Пестрые стеганые куртки и пуховики пришли из скандинавской моды. Они великолепно смешиваются совершенно с противоположными стилями – романтическим ретро, минимализмом, аутдором.

В настоящее время пуховик – это обязательный элемент повседневного гардероба, который теперь не опирается исключительно на базовые цвета.

Сегодня в тренде цветные пуховики, которые модно носить в стиле 90-х. Для этого к ним нужно подобрать широкие джинсы и обувь на массивной подошве.

Но есть еще много других вариантов миксовать цветную куртку. Она великолепно может смотреться с джинсовыми юбками и цветными брюками.

Наряду с монохромными цветными моделями в этом году в тренде пуховики с рисунком, на которые вдохновила дизайнеров мода 70-х годов, когда господствовали красочные куртки и комбинезоны, нередко украшенные спортивными полосками.

Этот стиль возвратился в моду благодаря сотрудничеству модного дома Gucci со спортивными брендами Adidas и North Face.

Еще осенью на показах были представлены коллекции курток в винтажном стиле с широкими полосами, мелким геометрическим узором и, что неожиданно, с цветочными мотивами.

Цветочный принт сегодня присутствует в коллекциях, ориентированных на городскую моду.