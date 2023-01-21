 

Собянин подвел итоги акции по сбору новогодних подарков “Москва помогает”

21.01.2023, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Помимо подарков, москвичи отправили более 12 тысяч поздравительных открыток для участников специальной операции, семей мобилизованных и детей из новых регионов, сообщил Собянин.

По словам мэра, для вручения подарков волонтеры преодолели более 20 тысяч километров и побывали в 10 городах. Они навестили множество семей и социальных учреждений, рассказал градоначальник.

Акция “Москва помогает” завершилась 8 января. Пункты сбора гуманитарной помощи работали на площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”, в парках, на ВДНХ и в других популярных местах столицы.

Для детей из новых регионов жители столицы приносили книги, игрушки и сладкие наборы. Для участников специальной операции – теплые вещи, термобелье и подарочные мужские наборы. Каждый желающий мог приложить к посылке открытку с теплыми пожеланиями.

Встречу Нового года столица посвятила бойцам российской армии и жителям новых регионов. На представлениях “Елки Мэра” побывали 60,8 тысячи детей и взрослых, в том числе более 10 тысяч членов семей мобилизованных москвичей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.22 / Решение по абортам раскололо Америку на два непримиримых лагеря

19.09.22 / Мнение: Рост оборотов бизнеса, рост торговли с бСССР и почему российский рынок лучше европейского

27.02.22 / В одну и ту же воду: 8 с половиной девушек Бена Аффлека

11.01.23 / Умерла культовая модель 90-х Татьяна Патитц

10.06.21 / 4 различия между избалованным и счастливым ребенком

22.09.21 / Розовый цвет и еще 8 трендов из нулевых, которые опять в моде

22.09.21 / Скандалы: Сообразили на троих?

20.02.22 / Появилась еще одна жертва отравления промышленным барием в ГКДЦ №1 в Петербурге

14.09.22 / Deutsche Wirtschafts Nachrichten – энергокризис грозит перерасти в «деиндустриализацию» Европы

26.06.22 / Представлен дрон, способный защитить виноградники от вредных птиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика