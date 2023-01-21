Собянин подвел итоги акции по сбору новогодних подарков “Москва помогает”
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Помимо подарков, москвичи отправили более 12 тысяч поздравительных открыток для участников специальной операции, семей мобилизованных и детей из новых регионов, сообщил Собянин.
По словам мэра, для вручения подарков волонтеры преодолели более 20 тысяч километров и побывали в 10 городах. Они навестили множество семей и социальных учреждений, рассказал градоначальник.
Акция “Москва помогает” завершилась 8 января. Пункты сбора гуманитарной помощи работали на площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”, в парках, на ВДНХ и в других популярных местах столицы.
Для детей из новых регионов жители столицы приносили книги, игрушки и сладкие наборы. Для участников специальной операции – теплые вещи, термобелье и подарочные мужские наборы. Каждый желающий мог приложить к посылке открытку с теплыми пожеланиями.
Встречу Нового года столица посвятила бойцам российской армии и жителям новых регионов. На представлениях “Елки Мэра” побывали 60,8 тысячи детей и взрослых, в том числе более 10 тысяч членов семей мобилизованных москвичей.
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