 

Распухшая от голода Варлей отправилась на небеса – Душа была чиста

21.01.2023, 12:11, Разное
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Последний выпуск шоу “Сегодня вечером”, выходящий на Первом канале, был посвящен Христианскому Рождеству. Ведущий шоу Николай Цискаридзе собрал за праздничным столом 11 гостей, среди которых были Наташа Королева, Дарья Донцова, Наталья Варлей и многие другие.

Гости передачи рассказали о том, какие чудеса случались с ними в рождественскую пору, а также поделились семейными традициями, обсудили соблюдение поста.

Наталья Варлей призналась, что с возрастом у нее, также как и у многих, появились проблемы с весом: килограммы быстро набираются и медленно уходят. Даже, по признанию Натальи Варлей в пост, когда все остальные умудряются похудеть. Усугубляет, по мнению актрисы, ситуацию то, что она налегает на разрешенные в пост каши, картофель и хлеб.

Однако лишние килограммы Наталью не сильно беспокоят, ведь на первом месте стоит внутреннее состояние, которое приобретает человек за период ограничения себя. Ведь соблюдение религиозных традиций это важнейшее условие для того, чтобы душа верующего мысленно отправилась на небеса и стала ближе к Богу.

“Главное, чтобы душа была чиста и в порядке”, – поделилась светлой мыслью распухшая от голода и углеводов Наталья Варлей.


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