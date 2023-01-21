 

В Минобороны Украины сообщили об обучении танкистов ВСУ работе с танками Leopard 2

21.01.2023, 11:59, Новости дня
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Украинские танкисты приступят к обучению для работы с немецкими танками Leopard 2, сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Обучение танкистов он назвал прорывом, выразив надежду, что власти Германии после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков.

«Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на Leopard 2 для украинских экипажей», – передает ТАСС его слова.

Заявление министр сделал в интервью украинской службе «Голоса Америки» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Польша планирует обучить и вооружить танками Т-72 и боевыми машинами пехоты украинскую военную бригаду до конца марта. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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