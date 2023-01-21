Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков, заверив при этом, что Турция не планирует бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун».

Эрдоган заявил, что хотя Греция и обсуждает вероятность удара турецких ракет «Тайфун» по Афинам, Анкара не ставит таких целей. Главное, по его словам, чтобы Греция «действовала обдуманно», информирует канал «360».

Президент Турции отреагировал на заявление Греции о том, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, страна может расширить территориальные воды с 6 до 12 миль. Эрдоган поинтересовался, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».

«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. «Бешеные турки» перейдут к действию», – высказался он.

Ранее Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море. Афины со своей стороны открестились от обвинений Турции.

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