 

Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок»

21.01.2023, 11:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков, заверив при этом, что Турция не планирует бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун».

Эрдоган заявил, что хотя Греция и обсуждает вероятность удара турецких ракет «Тайфун» по Афинам, Анкара не ставит таких целей. Главное, по его словам, чтобы Греция «действовала обдуманно», информирует канал «360».

Президент Турции отреагировал на заявление Греции о том, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, страна может расширить территориальные воды с 6 до 12 миль. Эрдоган поинтересовался, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».

«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. «Бешеные турки» перейдут к действию», – высказался он.

Ранее Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море. Афины со своей стороны открестились от обвинений Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.22 / Общество: «Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

26.10.20 / «Не нуждается в деколонизации» — в Великобритании призвали оставить в покое учебную программу

03.05.21 / В РФ выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

01.07.21 / Флаг с православного монастыря осквернили и сожгли в Косово

03.02.21 / “Угрозы свободе слова и медиабизнесу нет”. Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов

13.09.20 / Эксперт перечислил факторы высокой легитимности выборов 11-13 сентября

10.12.21 / Азербайджанским СМИ запретили писать о парапсихологии

12.05.21 / Украинцев из очереди в “Дії” на выходных пригласят вакцинироваться от COVID-19 – Шмыгаль

11.04.21 / В ЕС ищут причины «софагейта» на встрече с Эрдоганом

24.02.22 / Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика