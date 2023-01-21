В МИД России отвергли обвинения в якобы затягивании инспекций судов по «зерновой сделке»

Россия отвергает обвинения в том, что якобы она искусственно затягивает инспекции судов в рамках «зерновой сделки», отметив, что список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной.

Об этом заявили в МИД России, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что не подтверждают данные из пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день.

«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», – говорится в комментарии ведомства.

Напомним, Россия в рамках зерновой сделки поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.

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