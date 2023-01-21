 

В МИД России отвергли обвинения в якобы затягивании инспекций судов по «зерновой сделке»

21.01.2023, 11:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия отвергает обвинения в том, что якобы она искусственно затягивает инспекции судов в рамках «зерновой сделки», отметив, что список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной.

Об этом заявили в МИД России, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что не подтверждают данные из пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день.

«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», – говорится в комментарии ведомства.

Напомним, Россия в рамках зерновой сделки поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Пьяный мужчина в Нижнем Тагиле прокатил детей на снегокате за машиной

02.03.21 / Евросоюз запустит новую программу экономического развития Донбасса – Мишель

25.01.21 / Alyosha показала фигуру в белом купальнике

26.09.22 / Путин приостановил действие налогового соглашения с Латвией

06.07.20 / Мировые рынки начали новую неделю ростом

28.11.21 / Страны ЮНЕСКО подписали первое в истории соглашение по использованию искусственного интеллекта

30.06.21 / Губернатор Краснодарского края смягчил ограничения для туристов

12.07.20 / В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

03.09.20 / Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального

13.12.21 / Ломаченко снова праздновал победу в бою без украинского флага. Кличко и Стерненко вомутились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика