Личный повар болгарского президента возглавил ЧВК «Ванга»

55-летний кулинар Васил Адамов, которого СМИ называют личным шеф-поваром президента страны Румена Радева, заявил о создании международной частной военной компании «Группа Вангелии Гуштеровой», в которую смогут вступить добровольцы со всей Европы. ЧВК «Ванга», как её окрестили в болгарском Интернете, будет специализироваться на разведывательных операциях.

Одновременно с заявлениями Адамова начал работу интернет-сайт на болгарском, сербском, хорватском и чешском языках, предлагающий гражданам стран ЕС с опытом боевых действий высокооплачиваемую работу с частыми командировками. Также в Плодиве будет построен аналитический центр ЧВК «Ванга», который будет заниматься прогнозированием будущего политических и военных кампаний по всему миру. Там открыто более 150 вакансий аналитиков, специалистов по разведке по открытым источникам, астрологов, хиромантов и гаруспиков. Средняя зарплата для таких сотрудников составляет 13 тысяч евро в месяц.

– Болгария – великая держава, которая имеет свои геополитические интересы и готова их защищать, – пояснил Васил Адамов. – У всех приличных стран есть свои ЧВК. Чем мы хуже? Выбирая название для этой организации, я исходил из того, что имя человека, в честь которого её назовут, должно быть узнаваемо во всём мире. Таких болгар всего двое – Филипп Киркоров и Ванга. Но Киркоров в настоящее время воюет на стороне России, и называть нашу ЧВК в честь человека, который будет сражаться против неё с оружием в руках, было бы недальновидно.

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