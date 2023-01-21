Чего ноешь-то? – Личное мнение

42-летняя Барановская, так и не ставшая ни разу Аршавиной, вдруг призналась, что сидит и рыдает.

«Я могу сесть и расплакаться… Сижу и рыдаю».



Фото: Соцсети

Чего ноет?

У меня есть, как минимум, одно предположение, но сама Барановская говорит, что плачет, потому что дети быстро выросли.

«Очень хочу стать мамой еще раз. Некоторые люди, с которыми я делилась, говорят: «Ну хочешь – роди, в наше время это элементарно». Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа».

И это правильно, чтобы — мама, папа. Не как в прошлый раз, когда не взяли замуж. Вот и ноет Юлька в свои 42 года. У детей — своя жизнь, у Аршавина — тоже.

Что делать Барановской? Где найти мужа? Как хоть раз всё-таки выйти замуж?

Ваши предложения. Давайте поможем Юльке, баба-то она ещё ничего.

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