 

Чего ноешь-то? – Личное мнение

21.01.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

42-летняя Барановская, так и не ставшая ни разу Аршавиной, вдруг призналась, что сидит и рыдает.

«Я могу сесть и расплакаться… Сижу и рыдаю».


Фото: Соцсети

Чего ноет?

У меня есть, как минимум, одно предположение, но сама Барановская говорит, что плачет, потому что дети быстро выросли.

«Очень хочу стать мамой еще раз. Некоторые люди, с которыми я делилась, говорят: «Ну хочешь – роди, в наше время это элементарно». Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа».

И это правильно, чтобы — мама, папа. Не как в прошлый раз, когда не взяли замуж. Вот и ноет Юлька в свои 42 года. У детей — своя жизнь, у Аршавина — тоже.

Что делать Барановской? Где найти мужа? Как хоть раз всё-таки выйти замуж?

Ваши предложения. Давайте поможем Юльке, баба-то она ещё ничего.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.22 / Маленькие татуировки: 10 больших ошибок, которые многие делают при их выборе и нанесении

29.12.22 / Цивилизация с Марса терраформировала Землю?

06.06.22 / «Русалка», «пугающие вибрации» и «Снежная королева»: самые дерзкие идеи окрашивания волос на веселое лето

09.04.22 / Теперь официально: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились

23.09.22 / Послание Пхеньяну — американский авианосец в Южной Корее демонстрирует прочность союза с США

08.12.21 / Остались лишь стебли и листья: как Меньшиков съел цветы, чтобы завоевать девушку

09.08.22 / Активные граждане выбрали программу ко Дню города

10.11.22 / «Наш корабль медленно тонет» — в США признали отставание от Китая в развитии неядерных сил сдерживания

07.10.22 / Мнение: Никто не даст нам избавленья

22.06.21 / Московских антипрививочников изолируют на стадионе «Лужники»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика