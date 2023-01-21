Как выглядит двухлетний сын Кети Топурии и Льва Деньгова: новое фото мальчика к его дню рождения

Ровно два назад певица Кети Топурия во второй раз стала мамой – она родила мальчика от мужа Льва Деньгова. Малыша, которого назвали Адамом, певица решила не скрывать от общественности: первой фотосессией с сыном она поделилась в соцсетях спустя всего пару недель после его рождения — вслед за традиционным кадром пяточек новорожденного, которым звезды обычно сообщают подобные новости поклонникам. Впрочем, лица мальчика подписчики певицы не смогли разглядеть ни на этих снимках, ни на тех, которые время от времени появлялись в ленте Топурии все эти годы. На фото Адам был всегда изображен либо со спины, либо полубоком. В его второй рождения, которые семейство отпраздновало на Пхукете, Кэти решила, наконец, прервать эту традицию.

В ночь на 21 января она поделилась с подписчиками очень нежным черно-белым кадром, на котором именник изображен вместе с папой с бассейне с видом на океан.

Люблю. С днем рождения, мой сын, моя любовь навсегда, — подписала Кэти.

Напомним, летом 2020 года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное. А уже осенью певица подтвердила, что ждет ребенка от своего тогда еще бойфренда Льва Деньгова, появившись в клипе в интересном положении. Кети и Лев поженились за два месяца до рождения первенца – бракосочетание состоялось 20 ноября 2020-го, а 21 января 2021-го у пары родился сын.

Для обоих этот ребенок и брак не первые. Кети воспитывает 6-летнюю дочь Оливию о первого мужа Льва Гейхмана. Лев Деньгов, по данным СМИ, был дважды женат и воспитывает двоих детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошану и сына Леонида.