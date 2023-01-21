 

Как выглядит двухлетний сын Кети Топурии и Льва Деньгова: новое фото мальчика к его дню рождения

21.01.2023, 11:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ровно два назад певица Кети Топурия во второй раз стала мамой – она родила мальчика от мужа Льва Деньгова. Малыша, которого назвали Адамом, певица решила не скрывать от общественности: первой фотосессией с сыном она поделилась в соцсетях спустя всего пару недель после его рождения — вслед за традиционным кадром пяточек новорожденного, которым звезды обычно сообщают подобные новости поклонникам. Впрочем, лица мальчика подписчики певицы не смогли разглядеть ни на этих снимках, ни на тех, которые время от времени появлялись в ленте Топурии все эти годы. На фото Адам был всегда изображен либо со спины, либо полубоком. В его второй рождения, которые семейство отпраздновало на Пхукете, Кэти решила, наконец, прервать эту традицию.

В ночь на 21 января она поделилась с подписчиками очень нежным черно-белым кадром, на котором именник изображен вместе с папой с бассейне с видом на океан. 

Люблю. С днем рождения, мой сын, моя любовь навсегда, — подписала Кэти.

 

Напомним, летом 2020 года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное. А уже осенью певица подтвердила, что ждет ребенка от своего тогда еще бойфренда Льва Деньгова, появившись в клипе в интересном положении. Кети и Лев поженились за два месяца до рождения первенца – бракосочетание состоялось 20 ноября 2020-го, а 21 января 2021-го у пары родился сын.

Для обоих этот ребенок и брак не первые. Кети воспитывает 6-летнюю дочь Оливию о первого мужа Льва Гейхмана. Лев Деньгов, по данным СМИ, был дважды женат и воспитывает двоих детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошану и сына Леонида.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Какой маникюр будет в моде в новом сезоне: от блестящих до пастельных тонов

28.08.22 / Мнение: Поджог машины работника Генштаба

12.12.20 / Летающий дракон существует!

02.02.22 / Актер Иван Добронравов поделился воспоминаниями о непростом прошлом

10.01.22 / Милена Дейнего заявила, что Григорий Лепс и Юлия Барановская переспали

30.07.22 / Мнение: Куды бы долбануть

19.05.21 / Дженнифер Лав Хьюитт беременна в третий раз

10.08.21 / Елена Ваенга подала в суд на компанию «Русский продукт» за использование своего сценического образа на пачке геркулеса

13.02.22 / Стало известно, кто поедет представлять Украину на Евровидении

19.12.21 / Мнение: О коронавирусе как оружии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика