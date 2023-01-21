 

NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине

21.01.2023, 11:15, Новости дня
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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.

Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».

Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.

Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».

Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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