NYT: В НАТО заметны существенные трещины из-за вопроса о поставках танков Украине

Члены Североатлантического альянса расходятся во мнении относительно поставок танков Украине, что является свидетельством раскола в НАТО, пишут обозреватели Дэвид Сэнгер и Эрик Шмитт в статье для The New York Times.

Авторы статьи в NYT отметили, что объемы поставок Киеву от западных стран свидетельствуют, что НАТО «сохраняет единство», однако «становятся слишком заметны небольшие, но существенные трещины», передает ТАСС.

Мнения членов НАТО разнятся по вопросам «стратегии НАТО на ближайший год и поддержки Украины в ближайшие несколько месяцев». Большинство вопросов обсуждается за закрытыми дверями, однако «нетерпеливость Великобритании с ее нынешними темпами поставок и неготовность Германии предоставить танки Leopard 2 стали достоянием общественности», отметили авторы публикации.

В статье говорится, что представителей американской администрации «явно огорчили» переговоры с коллегами из Германии. При этом, по мнению американской стороны, истинные опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца связаны с тем, что мир «не готов увидеть немецкие танки рядом с границей России, что стало бы напоминанием о нацистском вторжении во Второй мировой войне».

Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.

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