В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки с инфекцией госпитализировали 834 человека, что на 0,4% меньше по сравнению с 20 января.

Больницы в связи с выздоровлением покинули 4 586 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с 20 января, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Было выявлено 6 014 новых случаев COVID, а скончались 43 человека.

Ранее в РФ за сутки госпитализировали 837 человек с коронавирусом.

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