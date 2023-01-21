В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки с инфекцией госпитализировали 834 человека, что на 0,4% меньше по сравнению с 20 января.
Больницы в связи с выздоровлением покинули 4 586 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с 20 января, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Было выявлено 6 014 новых случаев COVID, а скончались 43 человека.
Ранее в РФ за сутки госпитализировали 837 человек с коронавирусом.
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