Мнение: Арбитр

Любопытный момент из прошедшей встречи в Раммштайне. США почти что демонстративно поддержали позицию Германии по поставке танков Украине, которая свелась к формуле: Германия не будет возражать против поставок «Леопардов» другими странами Европы (в частности Польши), но вопрос о передаче своих танков отложит на некоторое время.

США, казалось бы, должны напротив, давить на Германию, но на текущем этапе предпочли «потянуть».

Причина, по всей видимости, в том, что Штаты привычно занимают позицию арбитра в любом споре, и европейские противоречия не стали исключением. Позиция Великобритании – дать всё что можно и сразу, и Германии – дать, но постепенно – как раз и позволяет Америке встать над этой схваткой и балансировать ее.

Однозначное усиление позиций Великобритании для США нежелательно. Им важен баланс противоречий континентальной Европы с британцами, тем более, что у англичан есть серьезные позиции на континенте в виде влияния в Восточной Европе. Дополнительное усиление за счет ущемления интересов Германии и Франции невыгодно США-арбитру.

Сам по себе итог российско-украинского конфликта в целом уже ни у кого сомнений не вызывает. Фантомные боли Кремля и его надежды на сведение его хотя бы вничью уже никого не интересуют. Вопрос совершенно в другом: борются два подхода – быстрый разгром или медленное поражение.

США занимают в этом вопросе промежуточную позицию: конфликт нужно заканчивать быстро, но в самый подходящий момент. Поэтому сценарий, при котором боевые действия напоминают «качели», в которых истощается военный потенциал России, их абсолютно устраивает, а вооружения, которые постепенно концентрируются у границ Украины – это тот самый «кулак», которым Штаты намерены завершить происходящее в предельно сжатые сроки. Но только когда придет время, и этот момент будут устанавливать только они.

Поэтому распылять этот «кулак» сейчас американцы не торопятся, и в этом плане их позиция ближе к германской, хотя ближайшие союзники англичане и придерживаются более радикального взгляда на происходящее.

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