Из-за брексита 330 тысяч рабочих мест в Великобритании остаются незанятыми

По словам ведущих экономистов, ужесточение миграционных правил в Великобритании после брексита спровоцировало масштабную нехватку рабочей силы. Отмена свободного перемещения между Великобританией и другими странами «вносит значительный вклад» в текущую нехватку рабочей силы, в результате чего около 330 тыс. рабочих мест остаются незанятыми, пишет The Independent.



AP

Как показали исследования, такие секторы экономики, где чаще используется низкоквалификацированная рабочая сила, включая гостиничный бизнес, розничную торговлю, строительство и транспорт, сильнее всех остальных отраслей пострадали из-за последствий брексита. Это связано с ужесточением иммиграционных правил, что привело к затруднениям при въезде иностранной рабочей силы, пишет The Independent.

По словам ведущих экономистов, эти новые ограничения привели к тому, что около 330 тыс. рабочих мест в Великобритании остаются незанятыми. В связи с этим представители деловых кругов из таких отраслей, как строительство, сельское хозяйство и сфера гостеприимства, призвали правительство смягчить введённый после брексита визовый режим и расширить список «дефицитных профессий», представители которых могут приезжать по упрощённой схеме, пишет The Independent.

Статистика свидетельствует, что к сентябрю 2022 года в Великобритании наблюдалась значительная нехватка рабочей силы: чтобы заполнить вакансии, на которых прежде работали приезжавшие из ЕС сотрудники, требовалось около 460 тыс. человек — в то время как количество приезжих из других стран увеличилось лишь на 130 тыс. человек, не позволяя полностью компенсировать этот дефицит, поясняется в статье.

Прекращение действия режима свободного передвижения «вносит значительный вклад» в тот факт, что страна сейчас страдает от нехватки рабочей силы. Об этом говорится в совместном отчёте, составленном при участии экспертов из Центра европейских реформ, поясняет The Independent.

Как считают соавторы этого документа Джонатан Портес и Джон Спрингфорд, новая система «слишком обременительна» и не позволяет эффективно компенсировать эти негативные последствия, которые оказал брексит на отрасли, лишившиеся достаточного количества низкоквалифицированной рабочей силы. По их мнению, эти изменения окажут глубокое долгосрочное влияние на британский рынок труда.

Одним из способов сократить негативные последствия для предприятий, испытывающих нехватку рабочей силы, могут стать дополнительные инвестиции для более активной автоматизации рабочих процессов, полагают аналитики. Однако они предупреждают, что это может привести к росту издержек, особенно в ряде отраслей, где работу, выполняемую людьми, сложнее автоматизировать.

Ранее на этой неделе управляющий Банка Англии Эндрю Бейли также предупредил, что ощутимая нехватка рабочей силы в Великобритании представляет собой серьёзный риск, поскольку это может помешать усилиям, предпринимаемым с целью снизить уровень инфляции.

В свою очередь, глава британской сети супермаркетов Asda Стюарт Роуз заявил, что Великобритания страдает от «катастрофических» последствий брексита и должна рассмотреть вопрос об укреплении торговых связей с Брюсселем, говорится в статье

А мэр Лондона Садик Хан на прошлой неделе призвал наделить власти столицы дополнительными полномочиями в сфере иммиграционной политики и осудил «огромный ущерб», который брексит нанёс британскому рынку труда.

Правительство Шотландии во главе с SNP ранее также требовало от Лондона дополнительных полномочий, чтобы самостоятельно решать вопросы визовой и иммиграционной стратегии, сообщается в статье.

Как заявил представитель SNP в Европе Алин Смит, представители промышленности требуют увеличить поток прибывающих из-за рубежа рабочих, чтобы решить проблемы дефицита рабочей силы, с которыми они сталкиваются. Он также обвинил правительство Великобритании в том, что оно не способно решить эту проблему из-за своей «одержимости брекситом», сообщается в статье.

В свою очередь, официальный представитель Министерства внутренних дел Великобритании заверил, что действующая на всей территории страны специальная система начисления баллов позволяет «уравновешивать приоритет навыков и талантов, в которых нуждается Великобритания, поощряя при этом долгосрочные инвестиции в местную рабочую силу», пишет The Independent.