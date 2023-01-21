Замглавы МИД Польши – пусть другие обижаются, но мы всё равно передадим танки Leopard Украине

Германия медлит с одобрением передачи танков Украине, потому что она до сих пор питает особые «симпатии» в отношении России, считает замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. В интервью RMF24 он предупредил, что если противодействие с немецкой стороны продолжится, то Польша предпримет «нестандартные действия», даже если в результате Берлин будет обижаться.



AP

В плане украинского конфликта нельзя исключить абсолютно ничего, потому что РФ имеет очень агрессивные намерения, заявил в интервью RMF24 замглавы МИД Польши Павел Яблонский. «Но то, что намереваются передать танки, то, что сегодня звучат очередные заявления, я не думаю, что это повод для беспокойства. Если и есть о чём беспокоиться, так это о нерешительности в плане передачи этой техники», — рассказывает он.

В беседе он объясняет, что хотя качество российской армии страдает, её численность очень большая. Этими цифрами РФ умеет просто-напросто компенсировать свои технические недостатки. По его словам, хорошо, что мобилизация среди западных стран в плане передачи танков Украине становится всё более популярной, что всё больше стран решаются на этот шаг. «Ведь чем раньше и чем больше танков мы передадим Украине, тем безопаснее будет также и в Польше», — подчёркивает замминистра.

Нерешительность в плане передачи танков Leopard, главным образом присущую немцам, Яблонский объяснил своего рода «симпатией». «Это довольно сложный вопрос, но я думаю, что одна из главных причин заключается в том, что РФ на протяжении долгих лет делала в Германии, как это влияло на немецкую политику, промышленность, бизнес, общественное мнение, как она коррумпировала людей всевозможными путями и при помощи различных методов», — поясняет замглавы МИД Польши. «Я думаю, что это симпатия, но симпатия, созданная при помощи российских денег… сегодня эти люди, конечно, не станут открыто говорить, что поддерживают Россию», — добавляет он. Одновременно он рискнул предположить, что есть много людей, которым очень стыдно, но они всё равно действуют таким образом, чтобы уж слишком сильно не навредить России.

«Если будет сильное сопротивление, мы также будем готовы к нестандартным действиям, даже если это кого-то обидит, но давайте не будем опережать события. Мы постараемся привести к тому, чтобы как можно больше стран вместе с нами оказывали действенное влияние на Германию», — предупредил он.

В интервью он также рассказал про разделение оружия на наступательное и оборонительное. По мнению многих стран, только второе можно передавать Украине. «Но на самом деле каждое оружие можно использовать по-разному. Украина — это страна, на которую напали, поэтому любое оружие, которое мы передаём Украине, — это оборонительное вооружение… Украина обороняется, и у её есть полное право на то, чтобы оборонять себя», — констатировал он.

Яблонский также не может понять, почему многие страны объясняют отсутствие передачи вооружения Украине нежеланием провоцировать президента РФ Владимира Путина. «Путину не нужны никакие провокации. Если что и провоцирует Путина, так это слабость. Мы наблюдали за этим в течение 11 месяцев…» — резюмировал замминистра.