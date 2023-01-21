“Я докажу, что я достойна”: почему погоня за одобрением окружающих не имеет никакого смысла

Каждый из нас сталкивался с тем, что пытался доказать кому-то, что мы лучше, чем есть на самом деле. И эта вечная проблема большинства из нас – показать себя с лучшей стороны, в выгодном свете. И для этого мы делаем многое: меняем прическу, внешность, выбирая одежду, которая бы изменила нас. Даже наше поведение меняется. И это может привести к тому, что мы можем запутаться и потерять себя, забыв о том, кто же мы есть на самом деле. И такая погоня за одобрением окружающих может привести к депрессии и потеряет какой-либо смысл.

Не судите, да не судимы будете

Главным, что должен усвоить каждый человек, является правило о том, что он никому и ничего не должен. И никто не имеет право судить о том, какую жизнь мы ведем, какой выбор делаем и какие ошибки допускаем. Часто каждый допускает мысли о том, что недостаточно красивы или умны, сильны или хороши. И чтобы понять, что это не так, нам совершенно не нужны другие люди, их одобрение.

Часто мы пытаемся показать всему миру, что мы совершенны. Поэтому пытаемся угодить и соглашаемся с тем, что нам совсем не нравится. Но в таких ситуациях и радость жизни тоже пропадает и в результате появляется стресс, с которым трудно бороться.

Но ведь на самом деле вся наша прелесть заключается в том, что мы уязвимы и неидеальны. Из-за того, что у нас есть эмоции, недостатки и комплексы, мы прекрасны и неповторимы. Это то, что нравится всем. Нужно принять себя такими, какими являетесь на самом деле. Не стоит надевать маски, нужно быть реалистичными, настоящими, и тогда мы сможем жить красиво и счастливо. И люди вокруг нас будут искренние и настоящие.

Порой, мы даже не замечаем, что люди, которые находятся вокруг нас, которых мы любим, хотят, чтобы мы были реальными. Лишь только хорошие отношения могут изменить нас, сделать лучше, чище и прекраснее. Просто нужно найти тех людей, которые будут вас любить и принимать вас такими, какие вы есть на самом деле.

Не потерять себя

Стараясь понравиться другим людям, создавая имидж, не забудьте, что главное в такой погоне не потерять себя. Нужно выбирать, что нравится вам, уметь чувствовать и анализировать свои эмоции, быть уверенным человеком. И такого от вас никто не будет ожидать, но зато будут относиться с уважением.

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Не стоит расстраиваться, когда в вашей жизни происходят не только положительные ситуации, но и отрицательные. Делайте выбор такой, какой кажется вам правильным. Стоит уже понять, что это ваша жизнь, ваша ответственность, и нужно в ней быть просто счастливой.

Никто не знает вас так хорошо, как вы сами. Поэтому для счастья вам нужно просто следовать за своей мечтой и не забывать о своих желаниях. Вы сами несете ответственность за то, кем же вы все-таки хотите быть.

Лучшие качества человека

Всегда стоит помнить о том, что жизнь не может быть гонкой. А чтобы быть на вершине, чтобы удивлять и поражать всех, нужно показать, какими чертами характера вы обладаете. Не стоит скрывать свои умственные способности и чувственный мир.

Нужно не спешить по жизни, чтобы ее заметить и понять, насколько она прекрасна. И тогда на себя вы посмотрите по-другому. Если вы сами полюбите себя, то и другие к вам тоже так будут относиться.