 

Абрамченко оценил ситуацию с российским экспортом удобрений

21.01.2023, 10:10, Разное
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости заявила, что недружественные страны начали осознавать последствия отказа от российских минеральных удобрений.

“Знаете что, опыт последних лет с минеральными удобрениями привел меня к тому, что недружественные страны начали понимать, что если вы откажетесь от российских удобрений, от минеральных удобрений, то ничем хорошим это не кончится”, – она отметила, что в официальную позицию недружественных стран уже внесены определенные изменения для возобновления такой торговли.

Представители России, Турции и Украины 22 июля прошлого года подписали зерновое соглашение, которое было автоматически продлено до ноября. Оно позволяло экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно через Черное море из трех портов, включая Одессу. Это соглашение было включено в более крупный пакет, который также позволял открыть экспорт российских удобрений и продовольствия.

Москва неоднократно заявляла, что это условие не было выполнено. Однако ООН дала заверения, что эти ограничения будут сняты. Латвия, Эстония и Бельгия, например, продолжают удерживать российскую сельскохозяйственную продукцию в своих портах. Возобновление поставок аммиака заблокировано Киевом, заявил недавно Алексей Ерхов, посол РФ в Турции.


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