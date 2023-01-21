Ефимов одобрил более 30 проектов для производственных инвестиций в 2022 году

По словам Владимира Ефимова, в 2022 году правительство Москвы одобрило 31 крупномасштабный промышленный инвестиционный проект. Это почти столько же, сколько за шесть предыдущих лет.

С 2016 года столичные власти сдают земельные участки в аренду крупным инвесторам без проведения торгов. Меры поддержки облегчают создание и развитие производств. Это приводит к появлению дополнительных рабочих мест в городе.

“Город предоставит предприятиям более 181 га земли для расширения или строительства новых производств. В ближайшее время в Москве появятся предприятия по производству строительных материалов, продуктов питания, домашних животных, одежды, упаковки и технологий. Эти предприятия обеспечат более 19000 новых рабочих мест”, – заявил вице-мэр. Его слова процитировали в пресс-службе по экономической политике.

Половина одобренных MaIP – потенциальных заводов по производству строительных материалов – уже утверждена. Эти предприятия будут расположены в Зеленоградском административном округе (4 участка общей площадью более 35 га), Троицком административном округе (участок площадью 28 га), Капотне (2 га) и на Балаклавском проспекте (1 га). Производство продуктов питания занимает второе место среди всех МИПов. На 27 гектарах в Троицком округе инвестор планирует построить кластер производителей молочной, мясной продукции, сладостей и напитков. На 1,8 га в северной части столицы появится завод по производству готовых блюд общественного питания. В западной половине столицы 0,7 га земли будет использовано для производства инновационных продуктов питания.

Команда антикризисной поддержки Москвы с марта 2013 года начала сдавать в аренду промышленные площадки МИПов. Ставка составляет один рубль в год. К моменту окончания 2022 года такие соглашения были подписаны с 13 инвесторами.