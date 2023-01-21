Губернатор Подмосковья Воробьев и глава фонда «Круг добра» Ткаченко заключили соглашение о помощи больным детям

Глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве с целью оказания помощи больным детям.

По словам Ткаченко, выстраивание взаимоотношений с властью Подмосковья позволяет ускорять все процессы – от направления заявления родителями через портал Госуслуг получением заявки до принятия решения о поставке препарата. Кроме того, соглашение определяет круг лиц, которые будут оперативно информировать фонд о состоянии детей, об остатках лекарственных препаратов, пишет РАПСИ.

«Я хочу выразить благодарность губернатору и коллегам из Министерства здравоохранения – Московская область является примером заботы о детях с тяжелыми заболеваниями, детях, которые нуждаются в паллиативной помощи. Сегодняшнее соглашение определяет конкретные шаги, которые начнут реализовываться буквально с завтрашнего дня», – сказал Ткаченко.

В прошлом году благодаря фонду помощь в Московской области получили 355 детей. На это на 2022-2023-й годы направлено 6,7 млрд рублей, сообщается на сайте фонда.

Самое большое количество заявок поступило на лечение муковисцидоза в тяжелой форме, спинально-мышечной атрофии, туберозного склероза.

«Фонд решает очень чувствительную и важную задачу – помощь детям с редкими, самыми сложными заболеваниями. И благодаря ресурсам, которые сегодня есть, они имеют возможность получать все необходимые медикаменты. С отцом Александром мы давно знакомы, это очень неравнодушный человек. В Московской области он уделяет большое внимание детям в хосписе. Мне приятно, что мы формализовали сегодня соглашение. Но и без этого у нас полное взаимопонимание, стремление и желание помочь тем, кто в этом нуждается», – сказал Воробьев.

В 2023 году «Круг добра» подпишет аналогичные соглашения о сотрудничестве со всеми регионами России.

«Круг добра» был создан 5 января 2021 года указом президента Владимира Путина. Государственный внебюджетный фонд занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В начале января подопечные фонда «Круг добра» дети с тяжелыми и редкими заболеваниями побывали в московской резиденции Деда Мороза, где отправились в новогодние путешествие-квест, получили подарки и загадали желание в кабинете Деда Мороза.

—