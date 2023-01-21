Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.

«Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом РФ Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.

Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».

По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.

Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.

Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – сообщил он.

«В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.

Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».

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