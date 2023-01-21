На фоне восьмой волны коронавируса Япония собирается перевести COVID-19 в одну категорию с сезонным гриппом

Япония планирует этой весной перевести COVID-19 в ту же категорию, что и сезонный грипп, пишет CNA. Японские власти объявили об этих планах на фоне того, как страна борется с восьмой волной коронавируса, которая недавно установила очередной антирекорд, отмечается в материале.

Япония на пути к тому, чтобы этой весной перевести COVID-19 в ту же категорию, что и сезонный грипп. Премьер-министр Фумио Кисида объявил об этом после встречи с членами его кабинета министров, которые работают с инфекционными заболеваниями. Однако он не сообщил точную дату начала. С подробностями корреспондент CNA Митиё Исида.

МИТИЁ ИСИДА, корреспондент CNA: COVID-19 в настоящее время отнесён ко второй из пяти категорий опасности. Он находится в той же самой категории, что и такие болезни, как туберкулёз и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS). Однако, как заявил премьер-министр Фумио Кисида, к этой весне жизнь в Японии нормализируется до сосуществования с COVID-19. Именно тогда он собирается провести постепенный переход Японии в нормальное состояние.

В настоящий момент, когда вы заражаетесь коронавирусом, то вам нужно сообщить об этом в офис общественного здравоохранения. Затем они на ежедневной основе будут следить за вашим состоянием. И если вам требуется лечение, то вы можете получить его только в специализированных клиниках и больницах, лучше всего подходящих для лечения COVID-19. А люди, которые, как считается, тесно контактировали с заражённым, должны уйти на самоизоляцию.

Однако во всём этом уже не будет необходимости, когда COVID-19 опустят до пятой категории.

Что касается ношения масок, министр здравоохранения Кацунобу Като заявил, что будет обсуждать этот вопрос на предстоящих встречах, чтобы подготовиться к этому переходу.

В Японии ношение масок на улице уже необязательно, но оно стало обыденной привычкой большинства японцев. Поэтому, чтобы запустить тренд по ослаблению масочного режима, парламентарии, как ожидается, будут сами подавать пример. Впервые с 2020 года законодателям будет разрешено на заседаниях выступать с речами без масок.

Всё начнётся в понедельник с выступления господина Кисиды по этому политическому шагу. Однако тем, кто будет присутствовать на этом заседании, всё равно придётся надеть маски.

Обо всём этом было объявлено на фоне того, как Япония борется с восьмой волной COVID-19. Всего неделю назад от ковида за день умерли более 500 человек, что стало новым рекордным показателем. А в этот четверг, по данным Министерства здравоохранения, погибших было 451 человек. И это несмотря на то, что ежедневное число заражений продолжает снижаться.

Митиё Исида, CNA, Токио.

Дата публикации 20 января 2023 года.