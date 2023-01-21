«По всем направлениям» — глава разведки ВМФ США предупредил о стремительной модернизации военного потенциала Китая

Стремительная модернизация вооружённых сил Китая является одной из самых быстрых за всю историю человечества, пишет газета The Washington Times со ссылкой на слова начальника разведки американского ВМФ Майкла Студемана. По словам военачальника, темпы развития китайской армии идут полным ходом «по всем направлениям», что вызывает тревогу у Соединённых Штатов и их союзников в регионе. Студеман уверен, что Китай намерен продолжить «тактику давления» на остров Тайвань.



AP

«Армия Китая проводит вызывающее тревогу наращивание сил «по всем направлениям», — заявил начальник разведки американского флота в своём недавнем выступлении. По мнению контр-адмирала Майкла Студемана, «военная модернизация Китая в целом, а не только в морской области, является одной из самых быстрых за всю историю человечества». Военачальник особенно подчеркнул, что темпы развития армии Китая выходят далеко за рамки того, что необходимо стране для её обороны, пишет The Washington Times.

Студеман убеждён, что китайские военные возможности теперь включают современные ракеты и другое оружие большой дальности, средства радиоэлектронной борьбы, инновационные военные технологии, а также военно-морской флот, оснащённый крупными боевыми кораблями и небольшими судами, способными «подавить Тайвань».

По словам адмирала, китайские военно-морские системы также пытаются добиться «эффективного контроля» над спорным Южно-Китайским морем с помощью патрулирования и других средств принуждения. Более того, Студеман считает, что вооружённые силы Поднебесной стремятся к установлению «морской гегемонии» вблизи японских островов Сенкаку в Восточно-Китайском море с применением «тактики давления», и активизировались вблизи Филиппин, отмечает The Washington Times.

Помимо этого, китайский ВМФ направил оперативные группы в Берингово и Японское моря, центральную часть Тихого океана и в воды вокруг Австралии в рамках стратегии военной экспансии. Китайский военно-морской флот имеет «глобальный охват», и скоро в его составе будет ещё больше современных видов военной техники.

Адмирал заметил, что Пекин работает над тем, чтобы получить доступ к портам в «десятках и десятках стран», якобы в коммерческих целях, но потенциально для военных кораблей в будущем. По его словам, китайские военные корабли и военные самолёты в большом количестве продолжают операции вокруг всего Тайваня в рамках «кампании давления», а риск нападения Китая на Тайвань сейчас «выше, чем когда-либо прежде», резюмирует The Washington Times.