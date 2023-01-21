 

Все отдали русскому журналисту: Пентагон объяснил невозможность передачи Украине «Абрамсов»

21.01.2023, 9:33, Разное
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Передать Украине танки «Абрамс» для противостояния российской армии невозможно, поскольку они уже были переданы некоему «русскому журналисту» для штурма Москвы и проезда по Красной площади. Об этом на брифинге в Рамштайне заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

«Ещё в 2017 году тот танковый резерв, который планировался для потенциального противостояния с Россией, был передан нами одному из российских оппозиционных журналистов, который на данный момент скрывается от властей своей страны за рубежом. Украине придется искать других поставщиков», – пояснил Остин.

Министр обороны уточнил, что журналист должен возглавить ударную группировку для движения на Москву в случае эскалации конфликта и вовлечения НАТО.

«Этот человек обладает полным кредитом доверия с нашей стороны», – заключил глава военного ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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