В ЮАР нечто выгнало полицейских из участка

Полицейское управление в Южной Африке столкнулось с повторяющимся паранормальным явлением, судя по всему с полтергейстом, из-за чего сотрудникам стало “невыносимо” находиться в помещении одного участка.

Согласно сообщениям местных СМИ, все это началось в конце декабря 2022 года в небольшом участке, который размещен в сообществе Релела. По ночам внутри и снаружи участка начали происходить необъяснимые и странные явления.

В прошлые выходные активность потусторонних сил в участке стала настолько сильной, что напуганные полицейские, дежурившие там в ночную смену, физически покинули здание и ездили по городу на своих патрульных машинах до самого рассвета.

Один из напуганных офицеров заявил журналисту, что “то, что он видел прошлой ночью, было отвратительным”, в то время как другой прямо заявил, что “в наш полицейский участок вторглись призраки”.

Далее взволнованные полицейские объяснили, что в дневное время на станции совершенно спокойно, но в облачные или дождливые ночи на них “нападают призраки”.

Эти “потусторонние атаки”, по их словам, обычно начинаются с необъяснимых порывов ветра, которые проносятся сквозь здание и сотрясают близлежащие деревья.

Пока это происходит, можно услышать “крики необычных диких животных”, а потом в помещении начинают беспорядочно мигать лампочки.

Полицейские сообщают, что кульминацией этих леденящих душу “визитов” является звук “громких шагов”, который они сравнили со грохотом от топанья слона, исходящий откуда-то рядом с участком, но они так и не смогли обнаружить источник этих “шагов”.

Сообщается, что здание полицейского участка построено рядом со старыми могилами, что могло потревожить духов. Хотя почему духи оказались потревожены лишь недавно, непонятно.

Указывается, что полицейские не могли оставаться по ночам в участке несколько дней. Как сейчас там обстоят дела, неизвестно. Что же касается мнения местных жителей, то один из них на правах анонимности заявил, что “ни для кого не секрет, что по ночам в этом участке бесчинствуют призраки”.