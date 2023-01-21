 

НЛО привлекает ядерное оружие – Ник Поуп

21.01.2023, 8:56, Разное
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Ник Поуп три года работал в Министерстве обороны, изучая сообщения о наблюдениях НЛО, и теперь он утверждает, что существует определенная связь между внеземными наблюдениями и использованием ядерного оружия.

Эксперт, который три года изучал сообщения о наблюдениях для Министерства обороны США, сказал, что многие близкие контакты американских военных были связаны с ядерным оружием. Они происходили вблизи ядерных баз, испытательных полигонов или атомных авианосцев и подводных лодок.

Одним из самых расследуемых инцидентов является катастрофа НЛО на военном полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико в 1945 году, где месяцем ранее США испытали первую в мире атомную бомбу.

Свидетели, в том числе пилот бомбардировщика B-52, дорожный полицейский и морской пехотинец США, утверждали, что видели обломки большого яйцевидного объекта, «управляемого худыми существами высотой 4 фута с большими выпученными глазами», которые выглядели как богомолы.

Ник Поуп сказал американскому телевидению, что, похоже, есть какая-то связь применения ядерного оружия с наблюдениями НЛО.

«Похоже, это так», – сказал он.

На прошлой неделе мы получили последний отчет из Офиса директора национальной разведки, в котором подчеркивался тот факт, что в настоящее время расследуется на несколько сотен наблюдений больше, военных наблюдений, чем мы слышали раньше.

Правительство США видит «огромный всплеск» сообщений об НЛО, и чиновники не понимают, почему. Они говорят о необычных летных характеристиках и эксплуатационных параметрах объектов.

«Мы должны докопаться до сути этой связи НЛО и ядерного оружия».

В других новостях конгрессмен США Тим Берчетт говорит, что власти веками скрывали существование инопланетян.
Берчетт проводит кампанию за рассекречивание всех правительственных досье США о сообщениях о наблюдениях, поскольку он убежден, что Америка готова «к правде».

58-летний Берчетт сказал: «Я долгое время верил в эти явления», – сказал он в интервью американскому телевизионному ток-шоу News Nation. Я христианин. Я читаю свою Библию. В первой главе книги Иезекииля довольно ясно говорится о наблюдении НЛО.»

Ранее Ник Поуп заявил, что правительство США готовит мир к раскрытию информации об инопланетянах.


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