 

Казначейство США прогнозирует мировой кризис из-за неспособности выплачивать долги

21.01.2023, 8:45, Разное
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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неспособность правительства США выполнять свои обязательства может привести к рецессии и финансовому кризису в США.

Йеллен заявила, что “неспособность выплачивать запланированные платежи держателям облигаций, получателям социального обеспечения или нашим военным, несомненно, вызовет рецессию в Америке и может спровоцировать финансовый кризис во всем мире”. Она добавила, что американцы почувствуют последствия этих событий, и многие американцы могут потерять работу. Если это произойдет, то стоимость заимствований возрастет, и всем американцам придется брать больше кредитов.

Йеллен подчеркнула возможность снижения долгового рейтинга США в случае невозможности оплачивать счета. Это “определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, используемой для транзакций по всему миру”.

В четверг Йеллен уведомила Конгресс о необходимости предпринять “чрезвычайные меры” для снижения потолка госдолга. Она также призвала членов Конгресса немедленно увеличить лимиты заимствований, чтобы предотвратить дефолт. Министерство финансов приостановило с 19 января по 5 июня выделение специальных казначейских обязательств двум социальным фондам, обслуживающим государственных служащих, – Фонду пенсий и инвалидности гражданских служащих и Фонду медицинских пособий пенсионерам почтовой службы. Эти “чрезвычайные меры” называются Министерством финансов приостановлением чрезвычайных мер.

Приостановка выплат не повлияет на бенефициаров фондов, и департамент возместит недополученные инвестиции. Конгресс увеличил лимит государственного долга с 31,381 триллиона долларов до 433,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что дефолтов не будет до начала лета, когда хватит всех резервов. Администрация президента США Джо Байденса отказалась обсуждать с Конгрессом условия повышения лимита госдолга и потребовала, чтобы Конгресс принял решение немедленно.


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