Der Spiegel указал на проблемы, которые могут возникнуть у Украины с немецкими БМП Marder

Хотя БМП Marder, которые Украина получит от Германии, считаются простыми в эксплуатации, их обслуживание и ремонт могут оказаться проблемой для вооруженных сил Украины, сообщают немецкие СМИ.

БМП Marder прежде использовались только в Косово и Афганистане, а также на учениях. Важным вопросом при их использовании в Украине станет снабжение запчастями и наличие резервных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Der Spiegel.

Германия обещала передать Украине 40 БМП Marder. Офицер бундесвера сообщил журналу, что в таком случае для полноценного оснащения украинского батальона резервных машин окажется недостаточно – по его словам, их нужно будет «от 10% до 15%».

БМП Marder должны проходить техобслуживание четыре раза в год. Каждые два года они проходят крупное ТО, в ходе которого иногда остаются на заводе-изготовителе примерно по году. Автоматическая пушка Marder выпускает до тысячи снарядов в минуту, так что ствол приходится менять, также требует обслуживания башня БМП.

Der Spiegel сообщает, что у старых моделей возникали проблемы с тормозами, неисправными уплотнениями двигателя и износом зубчатых венцов из-за некачественного сплава. При этом сейчас, как пишет издание, БМП Marder, принято считать «несложными».

Однако, подчеркивает Der Spiegel, в ходе конфликта в Украине «может происходить гораздо больше поломок, чем сейчас в бундесвере», а задержки в цепочке поставок запасных частей могут стать проблемой для ВСУ. Der Spiegel указывает на ситуацию с немецкими гаубицами PzH 2000, которые из-за интенсивного использования стали выходить из строя при отсутствии полного цикла технического обслуживания и ремонта.

Напомним, издание указывало, что нет полной ясности, откуда Берлин возьмет необходимое число БМП. Журнал сообщал, что власти Германии «лихорадочно» ищут 40 Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал Киеву. Вероятно, немецкой армии придется «предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов».

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