 

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа заявил об активизации попыток вербовки сотрудников ЗАЭС

21.01.2023, 8:30, Новости дня
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Украинская сторона активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Карчаа рассказал РИА «Новости», что был период, когда украинские спецслужбы «относительно успокоились», однако сейчас наступил период активизации. Осуществляется вербовка различными методами, в том числе по телефону.

По этой причине, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома», возникают большие трудности в наборе персонала, однако люди все равно подписывают контракты, их уже более 3 тыс.

Ранее Карчаа заявил, что власти Украины, с одной стороны, призывают направить миротворцев ООН на Запорожскую АЭС, а с другой – заявляют о намерении установить контроль над объектом силовым путем, однако это взаимоисключающие планы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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