 

Dagbladet: В Норвегии оштрафовали двух российских моряков за рабочую форму с триколором

21.01.2023, 8:30, Новости дня
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В норвежском Киркенесе оштрафовали двух российских моряков за ношение рабочей формы с триколором. По мнению прокуратуры, это могло «создать дискомфорт» для местных жителей и беженцев с Украины, сообщают местные СМИ.

Двое моряков в камуфляжных рабочих костюмах, на которых были нашивки с российским флагом, сошли на берег в Киркенесе 12 января. Местная полиция, опасаясь, что одежду россиян якобы можно принять за военную форму, начала проверку и в результате их оштрафовали на 5 тыс. норвежских крон (около 35 тыс. рублей), пишет Dagbladet.

Прокурор Мартина Месло пояснила, что такое решение принято в соответствии со статьей норвежского УК, касающейся «неправомерного использования униформы». Она отметила, что камуфляжная форма с российским флагом могла быть ошибочно принята за «российскую военную форму», что создало бы «страх и дискомфорт» для местных жителей и проживающих в городе украинских беженцев, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам прокурора, российские суда считаются в Норвегии «угрозой безопасности», им разрешено заходить только в три порта. В том числе и поэтому россиянам выписали штраф, сказала она.

Прокурор признала, что ношение камуфляжной одежды «в целом» не является незаконным, но добавила, что прежде российские рыбаки «не использовали такую одежду».

Норвежский адвокат Бернт Хейберг в свою очередь назвал действия полиции незаконными. По его словам, местные правоохранители «зашли слишком далеко». Такая практика совершенно новая для полиции, сказал адвокат, признавшись, что никогда ранее не видел ничего подобного.

Хейберг выразил уверенность, что в аналогичной ситуации финский моряк оштрафован бы не был. Он выразил надежду, что это единичный случай, а также посоветовал россиянам обжаловать штрафы в суде.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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