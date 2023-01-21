 

В декабре продажи жилья подскочили на 54%

21.01.2023, 8:00, Разное
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В декабре первичные продажи жилья в проектах внутри МКАД резко выросли – на 54% относительно ноября. Всего было реализовано 313 тыс. “квадратов” на общую сумму почти 94 млрд рублей. Три четверти сделок было совершено с привлечением ипотеки.

Средняя цена кв. м за месяц практически не изменилась. В ближайшие месяцы резкого колебания цен не ожидается. В новостройках были зафиксированы рекордные скидки – от 15% до 35%. К концу года около трети всех квартир было выставлено на продажу с дисконтом. Для сравнения, годом ранее со скидкой предлагалось лишь 6% от всех лотов.

В классе “комфорт” средний бюджет покупки зафиксирован на уровне 11 млн рублей. Самый дешевый лот площадью 17 кв. м был куплен за 4 млн рублей, самый дорогой – за 39 млн рублей.

Больше всего продаж было совершено в микрорайоне “Люблинский парк” от застройщика “ПИК”.

В классе “бизнес” средняя стоимость приобретенного лота составила 22 млн рублей. Самый доступный лот площадью 17 кв. м был куплен за 5 млн рублей, самый дорогой – за 120 млн рублей.

Больше всего лотов было реализовано в комплексе “Остров” от компании “Донстрой” в районе Хорошево-Мневники.


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