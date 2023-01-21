Маск выступил с осуждением готовности США поддержать удары вооруженных сил Украины по Крыму

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал позицию Вашингтона относительно возможных атак вооруженных сил Украины на Крым.

Маск сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что настроен «супер проукраински», но, по его мнению, «постоянная эскалация является очень рискованной», как для Украины, так и для всего мира.

Он прокомментировал статью New York Times, согласно которой американская администрация начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма. Как пишет издание, Вашингтон отказывался предоставлять Киеву вооружения для ударов по Крыму, но «сейчас эта линия начинает смягчаться», передает РИА «Новости».

Напомним, Пентагон сообщил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

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