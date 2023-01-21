Власти США решили перевести россиянина Легкодымова из Майами в Нью-Йорк для суда по делу о криптобирже Bitzlato

Гражданина РФ Анатолия Легкодымова, которого власти США считают основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, переведут из Майами в Нью-Йорк, где будут разбираться обвинения против него, следует из материалов американского суда.

Задержанного россиянина обвиняют в том, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в частности, занимающиеся вымогательством хакеры. Сообщается, что Легкодымов «отказался от слушаний по поводу перемещения». В связи с этим принято решение перевести его в Восточный округ Нью-Йорка, где рассмотрят возможность его освобождения под залог. Легкодымов также отказался от переводчика, передает РИА «Новости».

Сейчас он находится в Федеральном центре заключения в Майами. Россиянина в США считают виновным в причастности к теневым транзакциям с использованием незаконных средств на сумму более 700 млн долларов. По мнению США, Bitzlato обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где продавали наркотики, поддельные документы и краденую финансовую информацию. Американские власти полагают, что Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами. Он обвиняется в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.

Напомним, уже несколько лет находится в заключении россиянин Александр Винник, которого американские власти обвиняют в нарушении законодательства США и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

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