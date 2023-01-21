 

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок

21.01.2023, 7:05, Новости дня
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Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.

В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.

Портал поясняет, что после начала российской спецоперации в Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как информирует 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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