 

Топ-10 столичных застройщиков в 2022 году

21.01.2023, 6:35, Разное
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По итогам прошлого года в новостройках в старых границах Москвы было продано 54,3 тыс. лотов. Основная доля продаж – 78% – пришлась на проекты десяти крупнейших застройщиков. Лидеры столичного рынка выручили 655 млрд рублей в 2022 году, на 4% меньше, чем годом ранее.

Звание крупнейшего столичного застройщика уже седьмой год прочно удерживает группа “ПИК”. В 2022 году компания реализовала 1,2 млн кв. м, выручив 325 млрд рублей. Три жилых комплекса застройщика (“Люблинский парк”, “Матвеевский парк” и “Амурский парк”) стали самыми продаваемыми проектами класса “комфорт” в прошлом году.

Все остальные застройщики сильно отстают по финансовым показателям от лидера. Так, занявший второе место “Донстрой” продал 191 тыс. кв. м жилья, выручив почти 83 млрд рублей. Компания Level Group продала 140 тыс. кв. м, выручив 60,1 млрд рублей, и оказалась на третьем месте.

Четвертую строчку заняла компания MR Group, пятое – группа “Гранель”. Выручка компаний составила 44 млрд и 35 млрд соответственно.

В десятку крупнейших застройщиков также попали группы “ФСК” и “Эталон”, компания “Sminex-Интеко” и застройщики “Инград” и “Самолет”.

В 2022 году усилилась роль крупных застройщиков на столичном рынке. Это связано с тем, что в условиях неопределенности многие покупатели готовы были довериться только опытным компаниям, давно работающим на рынке.


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