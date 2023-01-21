Американские сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали дать Киеву танки западного образца

В Киеве прошла встреча американских сенаторов Линдси Грэма, Ричарда Блюменталя и Шелдона Уайтхауса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба Грэма сообщила, что сенаторы после встречи призвали передать Украине танки западного образца.

Сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партии США, заявили, что стремятся к «общей цели» – «освобождению» Украины от российских сил. Грэм заявил, что для этого вооруженным силам Украины требуются поставки танков. Он посетовал, что «устал от бардака вокруг того, кто и когда направит танки».

Грэм призвал Германию «направить танки на Украину». Кроме того, по мнению законодателя, действующая американская администрация также должна «направить танки» Киеву, чтобы «другие последовали примеру» США, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, контактная группа по предоставлению военной помощи Киеву не смогла договориться по вопросу поставок Украине танков Leopard немецкого производства. Сообщалось, что Берлин выражал готовность разрешить поставки Leopard только при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams, но власти Германии опровергли эту информацию.

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