 

Глава минфина США Йеллен заявила об угрозе мирового финансового кризиса в случае невозможности для страны оплатить долги

21.01.2023, 5:40, Новости дня
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Если американское правительство потеряет возможность платить по своим обязательствам, экономике страны грозит рецессия, а всему миру – финансовый кризис, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

Йеллен подчеркнула, что такие угрозы возникнут «независимо от того, идет ли речь» об обязательствах перед «держателями облигаций или получателями социальной защиты, или военными». Как отметила министр, в этом случае для США возрастет «стоимость заимствований», увеличатся «расходы на заимствования» для жителей страны, многие потеряют работу. Кроме того, может упасть рейтинг долговых обязательств США, что «подорвет роль доллара как резервной валюты», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, США 19 января превысили потолок госдолга, установленный законом на уровне 31,4 трлн долларов. Министерство финансов США начало принимать чрезвычайные меры для избежания дефолта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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