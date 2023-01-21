Шольц и Макрон заявили о необходимости укрепления Европы и пожелали сделать ее «еще более суверенной»

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье назвали ключевые задачи для «суверенной» Европы.

Шольц и Макрон заявили, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня». Такие меры, по их мнению, помогут развитию трансатлантических отношений.

Кроме того, Шольц и Макрон обещали сохранить приверженность «амбициозной стратегии повышения конкурентоспособности европейской промышленности и европейской среды, стимулирующей конкуренцию и инновации», передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лидеры двух стран также прокомментировали ситуацию вокруг Западных Балкан, отметив, что в процессе расширения ЕС обсуждаются пути достижения быстрого и конкретного прогресса. По их словам, ЕС – это «якорь стабильности на европейском континенте». Однако подеркивается, что в процессе расширения ЕС должен сохранить «дееспособность», эффективность и способность быстро принимать решения, «в частности, за счет расширения полномочий квалифицированного большинства голосов в Евросовете».

Также Шольц и Макрон заявили о намерении Европы стать первым климатически нейтральным континентом в мире. Они обещали «работать над улучшением функционирования рынка электроэнергии», а также «участвовать в совместных закупках газа на европейском уровне». По их мнению, требуется использовать возобновляемые и низкоуглеродные источники энергии, а также водород.

Их статья опубликована в преддверии 60-летия подписания Елисейского договора и франко-германской министерской встречи, которая пройдет в Париже 22 января.

Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.

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